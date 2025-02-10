Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesindeki bıçaklı kavgada bir gencin hayatını kaybetmesine ilişkin 5 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Atatürk Mahallesi Sağlıklı Yaşam Parkı'nda Eyüp Arıcı'nın öldürülmesine ilişkin yürütülen çalışmada 5 şüpheliyi yakaladı.
Ekiplerin, şüphelilerin adreslerinde yaptığı aramada 2 av tüfeği ve kesici alet ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Dün Atatürk Mahallesi'nde kimliği belirlenemeyen kişi ile Eyüp Arıcı (17) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçak darbesi sonucu ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te Bıçaklı Kavga: 5 Zanlı Gözaltında - Son Dakika
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