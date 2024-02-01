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Gaziantep'te bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Gaziantep'te bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Gaziantep\'te bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı 216 Nolu Cadde'de bulunan Tapu ve Kadastro 13. Bölge Müdürlüğü'nün çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, müdürlük binası tahliye edildi.

01.02.2024 14:25
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Gaziantep'te bir binanın çatısından çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Şahinbey ilçesine bağlı 216 Nolu Cadde'de Tapu ve Kadastro 13. Bölge Müdürlüğünün kullandığı binanın çatısında yangın çıkması üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polisin güvenlik önlemi aldığı yangında müdürlük tahliye edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Kaynak: AA

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