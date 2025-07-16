Gaziantep'te 3 Milyonluk Yağma: 6 Gözaltı

Gaziantep'te bir marketten 3 milyon liranın yağma edilmesiyle ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten, "Gereği Yapıldı" başlığıyla paylaşılan açıklamada, merkez Şehitkamil ilçesinde silahlı 2 şüphelinin motosikletle gelerek, bir marketten 3 milyon lira parayı gasbetmesiyle ilgili polis ekiplerince çalışma başlatıldığı belirtildi.

Yapılan araştırmada şüphelilerin kullandığı motosikletin plakasının tespit edildiği belirtilen açıklamada, olayla ilgili G.Ç. İ.Ç, M.Ç, E.K. ve Y.K'nin kent merkezinde, B.A'nın ise Bursa'da belirlenen adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındığı kaydedilerek, "Şahısların ikametlerinde ve tespit edilen yerlerde yapılan aramalarda olayda kullanılan silah ve teçhizat ile yağma edilen para ele geçirilmiştir." ifadelerine yer verildi.