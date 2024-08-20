Gaziantep\'te Bisiklet Turizmi Çalıştayı Düzenlendi

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Gaziantep'te kentin turizm potansiyelini geliştirmek amacıyla "Gaziantep Bisiklet Turizmi Çalıştayı" düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Turizm Geliştirme Ajansı (TGA) ile Güneydoğu Anadolu Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (GATOD) iş birliğinde düzenlenen organizasyonda, bisiklet turizminin kente katacak değerler konuşuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep'in ekolojisini temiz bir şekilde gelecek nesillere aktarılması için insanın yaşam kalitesini merkeze alan çalışmaları hayata geçirdiklerini belirtti.

Şu anda hidrojenli otobüse geçmek için çalışma içerisinde olduklarını anlatan Şahin, şunları kaydetti:

" Almanya'da bisiklet yolunu 7'den 70'e herkes bisiklet kullanıyorsa, bizim de bunu yapmamız gerektiğini düşündük. Bisiklet yollarına baktık 150 kilometrelik bisiklet yolunun şu anda 79 kilometresini tamamladık. Bu 150 kilometrelik hattı hızlı bir şekilde tamamlayacağız."

Bisikletin insan sağlığı ve obeziteyle mücadeledeki önemini yapılan uluslararası araştırmalarla örneklendiren Şahin, 7'den 70'e herkesin bisiklet yolunu kullandığı bir dünya istediklerini ifade etti.

Çocukların bisiklet yolu kullanması için bisikletin güvenilir olarak kullanılır hale gelmesi gerektiğini vurgulayan Şahin, "Bugün bindiğimiz her araba havayı, suyu, toprağı kirletiyor. Bisikleti yaşamın bir parçası haline getirmemiz gerekiyor. Bisiklet yeşil ulaşımdır, sağlıklı yaşamdır. Daha temiz bir dünya, daha sağlıklı bir dünya için bunu birlikte başaracağız." değerlendirmesinde bulundu.