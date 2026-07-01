Gaziantep'te Camii ve Kur'an Kursu Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te Camii ve Kur'an Kursu Protokolü İmzalandı

01.07.2026 10:57
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Şahinbey'de, hayırseverlerin katkısıyla cami ve Kur'an kursu için protokol imzalandı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde hayırseverlerin katkısıyla yaptırılacak Abdulhakim Kotan Camisi ile Mehmet-Fatma Yüceler 4-6 Yaş Kur'an Kursu için protokol imzalandı.

Valilik Fuaye Alanı'nda düzenlenen imza törenine, Vali Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İl Müftüsü Mustafa Soykök, Şahinbey İlçe Müftüsü Mehmet Arslaner ile hayırsever Kotan ve Yüceler aileleri katıldı.

Vali Kemal Çeber, törende yaptığı konuşmada, Gaziantep'in kamu kurumları, yerel yönetimler ve hayırseverlerin ortak çalışmalarıyla birçok projeyi hayata geçirdiğini belirtti.

Kentte oluşan işbirliği kültürünün örnek gösterildiğini ifade eden Çeber, "Kamu kurumlarımız, belediyelerimiz ve en önemlisi hayırseverlerimiz bir araya gelerek şehrin ihtiyaçlarını karşılıyor. Bu çalışma modeline diğer illerden de ilgi duyuluyor." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise "Gaziantep Modeli"nin şehirde karşılık bulmaya devam ettiğini söyledi.

4-6 yaş döneminin çocukların gelişiminde önemli bir süreç olduğunu vurgulayan Şahin, bu yaş grubuna yönelik eğitim faaliyetlerinin yürütülebilmesi için fiziki mekanların büyük önem taşıdığını ifade etti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da Beştepe Mahallesi'nin hızla gelişen bir yerleşim bölgesi olduğunu belirterek cami ve Kur'an kursunun mahallede önemli bir ihtiyacı karşılayacağını kaydetti.

Hayırsever Mustafa Kotan, her yıl yeni bir hayır eserini kente kazandırma hedeflerini sürdürdüklerini dile getirirken, Mehmet Yüceler de projeyi kısa sürede tamamlayarak mahalle sakinleri ile çocukların hizmetine sunmayı amaçladıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Abdulhakim Kotan Camisi ile Mehmet-Fatma Yüceler 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nun yapımına ilişkin protokol, taraflarca imzalandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziantep'te Camii ve Kur'an Kursu Protokolü İmzalandı - Son Dakika

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