Gaziantep'te çöp konteynerinde kadın cesedi bulundu - Son Dakika
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Gaziantep'te çöp konteynerinde kadın cesedi bulundu

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, Eski Dülük Caddesi'ndeki bir çöp konteynerinde Suriye uyruklu Dibe Cevat'a ait olduğu tespit edilen bir kadın cesedi bulundu. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaparken, genç kadının kocası olan Suriye uyruklu A.M. gözaltına alındı.

04.06.2024 11:42
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Gaziantep'te çöp konteynerinde kadın cesedi bulundu.

Merkez Şehitkamil ilçesi Eski Dülük Caddesi'ndeki çöp konteynerinde ceset olduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerce bulunan ve bıçak barbesi bulunduğu anlaşılan cesedin Suriye uyruklu Dibe Cevat'a ait olduğu tespit edildi.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, çöp konteynerine yaklaşık 30 metre mesafedeki evde inceleme başlattı.

Ekipler, genç kadının kocası Suriye uyruklu A.M'yi (35) gözaltına aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziantep'te çöp konteynerinde kadın cesedi bulundu - Son Dakika

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