Gaziantep'te çöp konteynerinde kadın cesedi bulundu.
Merkez Şehitkamil ilçesi Eski Dülük Caddesi'ndeki çöp konteynerinde ceset olduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Ekiplerce bulunan ve bıçak barbesi bulunduğu anlaşılan cesedin Suriye uyruklu Dibe Cevat'a ait olduğu tespit edildi.
Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, çöp konteynerine yaklaşık 30 metre mesafedeki evde inceleme başlattı.
Ekipler, genç kadının kocası Suriye uyruklu A.M'yi (35) gözaltına aldı.
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