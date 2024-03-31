ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre saat 21.40 itibarıyla Gaziantep'te oyların yüzde 31,82'si sayıldı. Gaziantep'te yüzde 41,65 ile Cumhur İttifakı Adayı Fatma Şahin, birinci sırada bulunuyor.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde sayılan oyların sonuçlarına göre partilerin oy oranları şöyle:
AK Parti yüzde 41,65, CHP yüzde 33,71, YRP yüzde 17,15, DEM Parti yüzde 3,91, İYİ Parti yüzde 1,92.
Gaziantep'te oy sayma işlemleri devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te Cumhur İttifakı Adayı Fatma Şahin Önde - Son Dakika
Ordu'da yapılan seçimlerde Cumhur İttifakı Adayı Mehmet Hilmi Güler, oyların yüzde 38,71'ini alarak birinci sırada yer alıyor.
Beyoğlu'nda okullarda sayılan oylar, torbalara konularak araçlarla İBB Beyoğlu Spor Kompleksi içinde bulunan İlçe Seçim Kurulu'na getirilmeye başlandı. Oylar araçlarla polis eşliğinde getirilirken çevrede de geniş güvenlik önlemi alındı. Sayımı tamamlanan oyları İlçe Seçim Kuruluna getiren sandık görevlileri, bez torbaların içine koyulan oyları Yüksek Seçim Kurulu görevlilerine teslim etti.
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