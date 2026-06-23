Gaziantep'te Damat Yaralama Davası - Son Dakika
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Gaziantep'te Damat Yaralama Davası

23.06.2026 15:15
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Damadını yaralamaktan yargılanan Ahmet Y.'ye 10 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

Gaziantep'te damadını yaralamaktan yargılanan sanığa 10 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Ahmet Y. ile taraf avukatları katıldı.

Damadıyla arasında husumet bulunduğunu belirten sanık, kendisinin sürekli sağduyuyla hareket ettiğini ancak damadının küfür ve hakaretle karşılık verdiğini öne sürdü.

Yargılanması gerekenin damadı olduğunu ifade eden sanık Ahmet Y, tetiği istemeden çektiğini ileri sürdü.

Sanık avukatı da müvekkilinin tahrik altında eylemi gerçekleştirdiğini savunarak, alt sınırdan cezalandırılması gerektiğini talep etti.

Mahkeme heyeti, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezası verdiği sanığın tutuklanmasına hükmetti.

Kent merkezinde 19 Ağustos 2024'te eşini almak için kayınbabasının evine motosikletle giden M.K, Ahmet Y'nin tabancayla ateş etmesi sonucu yaralanmıştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Gaziantep, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

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