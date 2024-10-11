Gaziantep'te DBP ve DEM Parti Eş Başkanları Gözaltında

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GAZİANTEP'te terör soruşturması kapsamında Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İl Eş Başkanı, DBP Şahinbey İlçe Eş Başkanı ve Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi ( DEM Parti ) Şahinbey İlçe Eş Başkanı, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında düzenlediği operasyon ile DEM Parti Şahinbey İlçe Eş Başkanı Mustafa T. ile DBP Gaziantep İl Eş Başkanı Mehmet Ö. ve DBP Şahinbey İlçe Eş Başkanı Müslüm D. gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.