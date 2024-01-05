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Gaziantep'te Deprem Bölgesi Zirvesi düzenlenecek - Son Dakika
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Gaziantep'te Deprem Bölgesi Zirvesi düzenlenecek

Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, depremler sonrası yapılacak çalışmaları ele almak üzere 'Deprem Bölgesi Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Zirvede, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin teknik, sosyal, hukuki, ekonomik, kentsel ve sağlık etkileri değerlendirilecek. Ayrıca, bölgede yaşanan aksaklıkların yanı sıra geleceğe yönelik projeksiyonlar, hukuki sorunlar, şehircilik, binaların durumları, yeni yerleşim yerleri, zemin ve bina dayanımları, kişilerin psikolojik sorunları, eğitimde yapılması gerekenler gibi konular da görüşülecek. Zirveye 34 uzman katılacak ve vatandaşlar da davet edilecek.

Gaziantep\'te Deprem Bölgesi Zirvesi düzenlenecek
05.01.2024 - 16:59,
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Gaziantep'te akademisyenler, depremler sonrası yapılacak çalışmaları "Deprem Bölgesi Zirvesi"nde ele alacak.

Gaziantep Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Mühendislik Fakültesi 15-16 Şubat tarihlerinde "Deprem Bölgesi Zirvesi"ne ev sahipliği yapacak.

Zirvede, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler teknik, sosyal, hukuki, ekonomik, kentsel ve sağlık etkileri tüm boyutlarıyla değerlendirilecek.

Bölgede yaşanan aksaklıkların yanı sıra geleceğe yönelik projeksiyonların konuşulacağı zirvede, hukuki sorunlar, şehircilik, binaların durumları, yeni yerleşim yerleri, zemin ve bina dayanımları, kişilerin psikolojik sorunları, eğitimde yapılması gerekenler gibi konular da görüşülecek.

Vatandaşlara açık zirveye, 6 oturumda 34 uzman katılacak.

Kaynak: AA
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