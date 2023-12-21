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Gaziantep'te depremde ağır hasar alan bina yıkım sırasında çöktü - Son Dakika
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Gaziantep'te depremde ağır hasar alan bina yıkım sırasında çöktü

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, depremde ağır hasar alan 6 katlı bir bina yıkım sırasında çöktü. Yıkım anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Gaziantep\'te depremde ağır hasar alan bina yıkım sırasında çöktü
21.12.2023 - 12:16,
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GAZİANTEP'te, depremde ağır hasar alan 6 katlı bina yıkım sırasında çöktü. Çevreyi toz bulutunun kapladığı yıkım, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, ağır hasarlı binaların yıkılmasına devam ediliyor. Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 6 katlı Yıldırım Apartmanı'nın kontrollü yıkımına da sabah saatlerinde güvenlik önlemi alınıp başlandı. Ekiplerin iş makineleriyle yaptığı çalışmada, bina aniden çöktü. Gürültüyle yıkılan apartmandan yükselen toz bulutu çevreyi kaplarken, kimsenin yaralanmadığı yıkım anı, cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Kaynak: DHA
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