Gaziantep\'te Derslik Sayısı 21 Bini Geçti

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Gaziantep'te derslik sayısı, yeni yapılan okullarla 21 binin üzerine çıktı.

Depremlerin ardından, kent genelindeki 107 okulda ağır hasar oluştuğu tespit edildi. 1480 derslikli bu okulların yerine 71 yeni eğitim binası yapılması kararlaştırıldı.

Yeni okullarla birlikte depremlerden önce 19 bin 400 dersliğin bulunduğu kentteki derslik sayısı 21 bini geçti.

İl Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç, AA muhabirine, yaklaşık 100 bin öğrencinin dersbaşı yapacağı kentte eğitim altyapısını tamamlamak için çalıştıklarını söyledi.

Öğrencileri ve eğitim yuvalarını yeni yıla hazırladıklarını ifade eden Kılınç, "Depremlerden sonra Gaziantep'teki 107 okulumuz ağır hasar alıp kullanılamaz hale gelmişti, 752 okulumuz ise az hasarlı tespit edilmişti. Devletimizin destekleriyle 752 okulun onarımı yapılıp eğitim öğretim faaliyetine açıldı. Hasar gören okullarımızın yerine de hayırseverlerimizin ve devletimizin destekleriyle çok hızlı şekilde yapım süreci başladı. Bugün itibarıyla depremden sonra 71 okul, 1480 dersliğimiz eğitim öğretim faaliyetine açıldı. Toplam derslik sayımız, depremden öncesine göre yüzde 15 artış göstererek 19 bin 400'den 21 binin üzerine çıktı." diye konuştu.

3 bin 400 derslik daha yapılıyor

Gaziantep'te 139 devlet yatırımının daha devam ettiğini belirten Kılınç, "Bu okullar da tamamlanınca 3 bin 400'ün üzerinde daha dersliğimiz olacak. Depremlerden sonra eğitim öğretimin en iyi şekilde yürümesi için devletimizin desteği sürüyor." dedi.

Kılınç, kent genelinde bu yıl 36 bin 125'i okul öncesi, 64 bin 503'ü birinci sınıf olmak üzere toplam 100 bin 628 öğrencinin okula "merhaba" diyeceğini sözlerine ekledi.