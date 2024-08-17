Gaziantep'te Down Sendromlu Gençlerin Hizmet Verdiği Mutlu Kafe Misafirleri Mutlu Ediyor - Son Dakika
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Gaziantep'te Down Sendromlu Gençlerin Hizmet Verdiği Mutlu Kafe Misafirleri Mutlu Ediyor

Gaziantep'te Down sendromlu gençlerin çalıştığı Mutlu Kafe, güler yüzlü hizmetiyle misafirlerini mutlu ediyor. Kafe, engellerin aşılabileceğini gösteriyor.

17.08.2024 21:40
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Gaziantep'te ismiyle özdeşleşen kafeye gelenleri güler yüzlü servisiyle misafirleri mutlu ediyor

GAZİANTEP - Gaziantep'te Down sendromlu 9 genç çalışanın hizmet verdiği Mutlu Kafe, ekibi ve ismiyle özdeşleşen duyguları oluşturan güler yüzlü servisiyle gelen misafirleri mutlu ediyor.

Down sendromlu 9 çalışanın hizmet verdiği Mutlu Kafe, vatandaşlar tarafından güler yüzlü servisiyle beğeni topluyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje kapsamında Masal Parkı içerisinde açılan Mutlu Kafe'de Down sendromlu gençler, ortaya koydukları güler yüzlü hizmet anlayışıyla engellerin aşılabileceğini gösteriyor.

Hijyen, servis ve davranış biçimleri eğitimlerinin meslek hayatına atılan Down sendromlu gençler, aldıkları siparişleri kendilerine özgü sevecen ve sempatik tavırlarıyla müşterilere servis ediyor.

Sempatik tavırları ve çalışkanlıklarıyla müşterilerin takdirini toplayan Down sendromlu gençler, kafeye gelen herkes ile yakından ilgileniyor, kendilerince buldukları kelimeleri müşterilerin taleplerini yerine getiriyor.

Down sendromlu gençler, sıcak tavırları ile hemen herkesi gülümsetmeyi başarırken, kafeye gelen müşteriler, gençlerin güler yüzlü ve samimi hizmetleriyle kendilerini güvende ve mutlu hissediyor.

Down sendromlu gençlerin hem mesleki hem de sosyal becerilerini geliştirmelerine imkan sağlanan kafede yılın sadece bir günü değil her günü farkındalık oluşturularak, özel bireylerin sosyalleşmesi destekleniyor. Mutlu Kafe'de garsonluk, komilik, servis hazırlanması ve sofra düzeni gibi konularda eğitim aldıklarını ve 2018 yılından beri kafede çalıştıklarını belirten Down sendromlu gençler, kafede çalıştıkları için çok mutlu olduklarını dile getirdiler. Kafede vakitlerinin çok iyi geçtiğini belirten Down sendromlu gençler, işlerini de severek yaptıklarını ifade ettiler.

"Çocuklarımız burada çok mutlu oluyorlar"

6 yıldır Mutlu Kafe'de çalışan Melih Taş'ın annesi Fatma Taş, "İyi ki bu kafe açıldı. Çocuklarımız burada çok mutlu oluyorlar. Çocuklarımız bu kafede çalışmaya başladıktan sonra sosyalleştiler ve özgüvenleri gelişti. Sosyal çevreleri gelişti. Biz o kadar mutluyuz ki bütün arkadaş ve akraba çevremiz ile artık bu kafede vakit geçiriyoruz. Toplantılarımızı bu kafede yapıyoruz. Ortak birleştiğimiz zamanlarda da bu kafeye gelmeyi tercih ediyoruz. Çünkü çocukların enerjisi çok güzel ve çocuklarının enerjisinden bizde faydalanıyoruz. Bu kafeye geldiğimizde çocuklar bizi çok mutlu ediyorlar. Çok güzel servis yapıyorlar" dedi.

"Bu kafede çok güzel ve sıcak bir ortam var"

Down sendromlu gençlerin hizmetlerinden çok memnun olduklarını belirten Ayşe Güler, "Bu kafede çok güzel ve sıcak bir ortam var. Özellikle Down sendromlu gençlerimizin bu kafede olması çok güzel, biz de zaten down sendromlu gençlerimiz için bu kafeye geliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Mutlu Kafeden çok memnunuz"

Mutlu Kafe'ye Down sendromlu gençler için geldiğini belirten Zeynep Hanım, "Mutlu Kafeden çok memnunuz. Daha öncede bu kafeye gelmiştim. Arkadaşlarla birlikte kafeden memnunuz. Down sendromlu çocuklar da, bizlerde çok mutluyuz. Zaten Down sendromlu gençler için bu kafedeyiz. Onların gelişimi ve mutluluğu bizi de mutlu ediyor. Onların bu şekilde sosyalleşmesi ve bize hizmet vermeleri, ailelerinin verdiği emek ve bu projede katkısı eden herkese çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

"6 yıldır Mutlu Kafe'de çalışıyorum"

Mutlu Kafe çalışanı Down sendromlu Burak Can, işini çok sevdiğini belirterek, "6 yıldır Mutlu Kafe'de çalışıyorum. Mutlu Kafe'de çalıştığım için çok mutluyum. Mutlu Kafe'de garsonluk yapıyorum. Herkes kafeye geliyor ve bizi seviyor. Herkesi kafemize bekliyorum" diye konuştu.

Down sendromlu Nevin Altıparmak ve Rüveyda Doğan da Mutlu Kafe'de çalışmaktan dolayı çok mutlu olduklarını söylediler.

Kaynak: İHA

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