Gaziantep'te FETÖ davasında 3 sanık hapis cezası aldı, 2 sanık beraat etti

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yeniden yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 6 sanık hakkında açılan davada 3 sanık, 2 yıl 1 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Taner Nakıboğlu, Muhammet Ahmet Ramadan, Uğur Önder, Mehmet Daylak ve tutuksuz sanık Orhan Kuşanaç ile sanık avukatları katıldı.

Sanık Ramadan, Signal uygulamasında yapılan toplu görüntülü görüşmelerde yalnızca yurt dışından konuşan kişilerin kameralarını açtığını, kendisinin ise hiçbir zaman görüntüsünü paylaşmadığını savundu.

Ramadan, yurt içindeki kişilerin de kameralarını açmadığını belirterek, beraatini talep etti.

Sanık Uğur Önder, soruşturmanın en başında samimi bir şekilde beyanda bulunduğunu ifade ederek, "Telefonumun şifresini daha evdeyken polise söyledim. Hakkımdaki izdivaçla ilgili iddialar doğru değil. En fazla 8 öğrenciye ders anlatmak tek suçum. O da maddi amaç içindi. Ben cezaya da razıyım, sağlık sorunlarım vardı, tahliyemi istiyorum." dedi.

Sanık Kuşanaç da herhangi bir gayriresmi işinin bulunmadığını, Taner Nakıboğlu ile arasındaki ortaklığın yasal olduğunu savundu.

Sanık Taner Nakıboğlu ise hayatı boyunca Signal uygulamasını kullanmadığını, önceki davada da örgüt üyesi olduğuna ilişkin iddiaların doğru olmadığını ileri sürdü.

Nakıboğlu, söz konusu şirketin kendisi cezaevindeyken kurulduğunu ve şirketin Orhan Kuşanaç'a ait olduğunu savunarak, operasyonel hat kullanmadığını ifade etti.

Sanık Mehmet Daylak da dosyada "il hadimi" olduğuna ilişkin delil bulunmadığını öne sürerek, "Bahadır" kod adlı kişinin kendisi olmadığını iddia etti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan sanıklar Mehmet Daylak'a 7 yıl 6 ay, Uğur Önder'e 6 yıl 3 ay ve Muhammet Ahmet Ramadan'a ise etkin pişmanlık hükümleri kapsamında indirim uygulayarak 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

Heyet, sanıklar Taner Nakıboğlu ile Orhan Kuşanaç'ın ise beraatine karar verdi.

Firari olan sanık Mustafa Bora Yıldız'ın dosyasının ayrılmasına hükmeden heyet, tutuklu sanıkların tahliyesine karar verdi.