Gaziantep'te FETÖ davasında 3 sanık hapis cezası aldı, 2 sanık beraat etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gaziantep'te FETÖ davasında 3 sanık hapis cezası aldı, 2 sanık beraat etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ'nün yeniden yapılanmasına yönelik davada 3 sanığa 2 yıl 1 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verdi, 2 sanığın beraatine karar verdi. Mahkeme, tutuklu sanıkların tahliyesine hükmetti ve firari sanığın dosyasını ayırdı.

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yeniden yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 6 sanık hakkında açılan davada 3 sanık, 2 yıl 1 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Taner Nakıboğlu, Muhammet Ahmet Ramadan, Uğur Önder, Mehmet Daylak ve tutuksuz sanık Orhan Kuşanaç ile sanık avukatları katıldı.

Sanık Ramadan, Signal uygulamasında yapılan toplu görüntülü görüşmelerde yalnızca yurt dışından konuşan kişilerin kameralarını açtığını, kendisinin ise hiçbir zaman görüntüsünü paylaşmadığını savundu.

Ramadan, yurt içindeki kişilerin de kameralarını açmadığını belirterek, beraatini talep etti.

Sanık Uğur Önder, soruşturmanın en başında samimi bir şekilde beyanda bulunduğunu ifade ederek, "Telefonumun şifresini daha evdeyken polise söyledim. Hakkımdaki izdivaçla ilgili iddialar doğru değil. En fazla 8 öğrenciye ders anlatmak tek suçum. O da maddi amaç içindi. Ben cezaya da razıyım, sağlık sorunlarım vardı, tahliyemi istiyorum." dedi.

Sanık Kuşanaç da herhangi bir gayriresmi işinin bulunmadığını, Taner Nakıboğlu ile arasındaki ortaklığın yasal olduğunu savundu.

Sanık Taner Nakıboğlu ise hayatı boyunca Signal uygulamasını kullanmadığını, önceki davada da örgüt üyesi olduğuna ilişkin iddiaların doğru olmadığını ileri sürdü.

Nakıboğlu, söz konusu şirketin kendisi cezaevindeyken kurulduğunu ve şirketin Orhan Kuşanaç'a ait olduğunu savunarak, operasyonel hat kullanmadığını ifade etti.

Sanık Mehmet Daylak da dosyada "il hadimi" olduğuna ilişkin delil bulunmadığını öne sürerek, "Bahadır" kod adlı kişinin kendisi olmadığını iddia etti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan sanıklar Mehmet Daylak'a 7 yıl 6 ay, Uğur Önder'e 6 yıl 3 ay ve Muhammet Ahmet Ramadan'a ise etkin pişmanlık hükümleri kapsamında indirim uygulayarak 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

Heyet, sanıklar Taner Nakıboğlu ile Orhan Kuşanaç'ın ise beraatine karar verdi.

Firari olan sanık Mustafa Bora Yıldız'ın dosyasının ayrılmasına hükmeden heyet, tutuklu sanıkların tahliyesine karar verdi.

Kaynak: AA
Gaziantep3. SayfaMahkemeGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mardin’de kesilen 40 bin liralık ceza Bolu’ya ulaştı Araç o sırada Ankara’daydı Mardin'de kesilen 40 bin liralık ceza Bolu'ya ulaştı! Araç o sırada Ankara'daydı
Babasının 1956’da kiraladığı evde 70 yıl yaşadı Kirasına yüzde 250 zam gelince tahliye edildi Babasının 1956'da kiraladığı evde 70 yıl yaşadı! Kirasına yüzde 250 zam gelince tahliye edildi
Yüreğir’de bisikletliyi yere seren kaza kamerada Otobüs şoförü hiç durmadı Yüreğir'de bisikletliyi yere seren kaza kamerada! Otobüs şoförü hiç durmadı
Maskeli soyguncu kuyumcuda ateş açtı Esnafın müdahalesiyle yakalandı Maskeli soyguncu kuyumcuda ateş açtı! Esnafın müdahalesiyle yakalandı
ABD’nin Büyükelçisi Barrack: S-400 ve F-35 konusunda Kongre çalışıyor ABD’nin Büyükelçisi Barrack: S-400 ve F-35 konusunda Kongre çalışıyor
Manisa Şehzadeler’de komşusunun kapısını matkapla kıran kadın gözaltına alındı Manisa Şehzadeler'de komşusunun kapısını matkapla kıran kadın gözaltına alındı
17:21
Ordulu kadının paylaşımı izleyenleri ikiye böldü
Ordulu kadının paylaşımı izleyenleri ikiye böldü
16:40
Montella asla karşılaşmak istemediği takımı açık açık söyledi
Montella asla karşılaşmak istemediği takımı açık açık söyledi
16:21
Çöp kamyonunun altında kalan 20 yaşındaki gencin acı sonu Korkunç kaza kamerada
Çöp kamyonunun altında kalan 20 yaşındaki gencin acı sonu! Korkunç kaza kamerada
16:03
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan Mehmet Şimşek hakkındaki iddialara yanıt
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Mehmet Şimşek hakkındaki iddialara yanıt
15:42
Şehrin göbeğinde polise el bombasıyla karşılık verdi, böyle yakalandı O anlar kamerada
Şehrin göbeğinde polise el bombasıyla karşılık verdi, böyle yakalandı! O anlar kamerada
15:24
Doğumuna 2 hafta kalmıştı Anne ile 3 yaşındaki kızı yan yana toprağa verildi
Doğumuna 2 hafta kalmıştı! Anne ile 3 yaşındaki kızı yan yana toprağa verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2026 17:52:44. #.0.2#
SON DAKİKA: Gaziantep'te FETÖ davasında 3 sanık hapis cezası aldı, 2 sanık beraat etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei