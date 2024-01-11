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Gaziantep'te firari hükümlü tüfekle ateş açarak kaçtı, polisler tarafından yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te firari hükümlü tüfekle ateş açarak kaçtı, polisler tarafından yakalandı

Gaziantep'te Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dur ihtarına uymayarak tüfekle ateş açarak kaçan firari hükümlünün yakalanması için çalışma başlattı. Firari hükümlü, Şehitkamil ilçesindeki bir evde saklandığı tespit edilerek polisler tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından hükümlü cezaevine teslim edildi.

Gaziantep\'te firari hükümlü tüfekle ateş açarak kaçtı, polisler tarafından yakalandı
11.01.2024 - 20:56,
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Gaziantep'te "dur" ihtarında bulunan polislere, tüfekle ateş açarak kaçan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uygulama noktasında "dur" ihtarında bulunan polislere ateş açarak kaçan hükümlünün yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, kasten adam öldürme suçundan hapis cezası bulunan ve cezaevinden firar ettiği öğrenilen hükümlünün Şehitkamil ilçesindeki bir evde saklandığını tespit etti.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, firari hükümlüyü yakaladı.

Firari hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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