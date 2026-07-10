Gaziantep'te Firari Hükümlü Yakalandı

Gaziantep'te silahla yağma suçundan 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Gaziantep Valiliğinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, silahla yağma suçundan hakkında 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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