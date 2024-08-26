Gaziantep'te fıstık bahçesi anlaşmazlığından çıkan kavgada bir kişi yaralandı - Son Dakika
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Gaziantep'te fıstık bahçesi anlaşmazlığından çıkan kavgada bir kişi yaralandı

Gaziantep'in Araban ilçesinde iki kardeş arasında fıstık bahçesi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada bir kişi yaralandı. Kavganın ardından yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı ve jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

26.08.2024 18:47
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Gaziantep'in Araban ilçesinde iki kardeş arasında fıstık bahçesi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada bir kişi yaralandı.

Kırsal Nurettin Mahallesinde V.E. ile kardeşi B.E. arasında fıstık bahçesi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine V.E. tüfeğiyle B.E'ye ateş açtı.

Ayağından yaralanan B.E. çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili V.E. A.E. E.E. ve A.E'yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA

gaziantep, Jandarma, 3-sayfa, Araban, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te fıstık bahçesi anlaşmazlığından çıkan kavgada bir kişi yaralandı - Son Dakika

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