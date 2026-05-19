Gaziantep'te Gastrodiplomasi Etkinliği

19.05.2026 22:26
Gaziantep, 21-22 Mayıs'ta Türk mutfağı ve gastrodiplomasi üzerine etkinlikler düzenleyecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, Gaziantep'te "Türkiye'nin Gastrodiplomasi Modeli: Sofra ve Miras" başlıklı etkinlik düzenlenecek.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2026 yılı Türk Mutfağı Haftası kapsamında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nda gastronomi alanında tescilli olan Gaziantep'te 21-22 Mayıs'ta bir çalıştay ve panel ile mutfak atölyeleri, tadım ve kültürel gezilerden oluşan etkinlik serisi gerçekleştirilecek.

Etkinlik kapsamında düzenlenecek "Gaziantep'te Gastrodiplomasi: Sofra ve Miras" başlıklı panelde, Türk mutfağı ve sofra kültürünün tarihsel kökenleri kültürel diplomasi ve ülke markalama perspektifiyle ele alınacak.

Gaziantep'in UNESCO Gastronomi Şehri kimliği, yerel mutfak hafızası ve geleneksel üretim kültürü üzerinden Türkiye'nin gastrodiplomasi vizyonundaki rolünün değerlendirileceği panelde, "Bir Sofrada Miras" temasının, paylaşım kültürü, aile hafızası ve kültürel süreklilik bağlamında taşıdığı anlam üzerinde durulacak.

"Gaziantep için Gastrodiplomasi Modeli ve İşbirliği Mekanizmaları" başlıklı çalıştayda ise Türkiye'ye özgü çok paydaşlı işbirliği mekanizmaları aracılığıyla nasıl sürdürülebilir ve kurumsal bir gastrodiplomasi modeline dönüştürülebileceğine ilişkin politika önerileri ele alınacak.

Çalıştayda, gastronomi alanında yer alan UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı üyeliğinin sunduğu uluslararası işbirliği imkanları da dikkate alınarak, ilin gastrodiplomasi kapasitesinin Türkiye markasıyla bütünleşik biçimde güçlendirilmesine yönelik uygulanabilir bir yol haritası da ortaya konulacak.

Etkinlik kapsamında ayrıca, gastrodiplomasi alanında faaliyet gösteren ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, akademinin önde gelen temsilcileri, yerel yönetim paydaşları, basın mensupları ve sosyal medya içerik üreticilerine mutfak atölyeleri, tadım etkinlikleri ve kültürel şehir turları düzenlenecek.

Kaynak: AA

