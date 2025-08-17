Gaziantep'te geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
Alınan bilgiye göre, 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 30 itfaiye ekibi ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede büyüyen yangın, geri dönüşüm tesisinin yanındaki halı fabrikasına da sıçradı.
Organize Sanayi Bölgesi'ne ait itfaiye araçlarının da destek verdiği söndürme çalışmaları devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın - Son Dakika
