Gaziantep'te Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın
Gaziantep'te Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın

17.08.2025 23:45
Gaziantep'te geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın 7 saatlik müdahale ile kontrol altına alındı.

Gaziantep'te geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın yaklaşık 7 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 30 itfaiye ekibi ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangın, geri dönüşüm tesisinin yanındaki halı fabrikasına da sıçradı. Organize Sanayi Bölgesi'ne ait itfaiye araçlarının da destek verdiği söndürme çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerin yaklaşık 7 saat süren çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, alanda incelemede bulunduktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, 10 dönüm üzerinde kurulu fabrikada çıkan yangına müdahale edildiğini söyledi.

Yangını söndürmek için ekiplerin çalıştığını belirten Çeber, şunları kaydetti:

"Atık geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına ilişkin saat 16.10'da ihbar aldık. Fabrika 10 dönüm üzerine kurulu bir alanı işgal ediyor. İçerisindeki geri dönüşüm malzemeleri, elyaf ve petrol materyalleri var. Çok yoğun bir duman görüyorsunuz. Enerjisi yüksek bir yangın. Amacımız onun etrafına sirayet etmeden yangını tutabilmek. Bütün kurumlar burada, şu an 40'a yakın itfaiye aracı ve 100'e yakın itfaiye personeli var. Allah'ın izniyle şu andaki değişkenlerde bir sıkıntı olmazsa başka bir fabrikaya sirayet etmeden söndürmeye çalışıyoruz. Etkilenen kimse yok, içeride de kimse yok. Nedenine ilişkin çalışmalar devam ediyor. Uzmanlarımız çalışmalara devam edecek. Gaziantep'imize geçmiş olsun."

Kaynak: AA

16:34
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi
20:58
Çanakkale’de alev savaşçılarının zorlu mücadelesi kamerada Ateş çemberinin içinde kaldılar
Çanakkale'de alev savaşçılarının zorlu mücadelesi kamerada! Ateş çemberinin içinde kaldılar
