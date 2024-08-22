Gaziantep'te Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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Gaziantep'te Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı

Gaziantep'te gerçekleştirilen operasyonda göçmen kaçakçılığı yapan 2 zanlı tutuklandı. Jandarma ekipleri, düzensiz göçmenleri başka bir şehre taşıyacakları bilgisine ulaşarak aracı durdurdu ve şüphelileri gözaltına aldı. Zanlılar adliyeye sevk edildi ve tutuklandı. Yakalanan göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

22.08.2024 10:17
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Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, düzensiz göçmenlerin Gaziantep'ten başka bir kente götürüleceği bilgisine ulaşan jandarma, Nurdağı ilçesindeki uygulama noktasındaki aracı durdurdu.

Araçtaki şüpheliler F.G. ile M.M, göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Araçta yakalanan düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziantep'te Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika

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