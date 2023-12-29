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Gaziantep'te Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Tutuklama, 19 Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Tutuklama, 19 Göçmen Yakalandı

Gaziantep'te gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı ve 19 düzensiz göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nurdağı ilçesinde durdurdukları 3 araçta yapılan aramada yurda yasa dışı yollarla giren göçmenleri yakaladı. Göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi ve tutuklandı. Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Gaziantep\'te Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Tutuklama, 19 Göçmen Yakalandı
29.12.2023 - 16:23,  Güncelleme: 16:23
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Gaziantep'te göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı, 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Ekipler, Nurdağı ilçesinde durduğu 3 araçta yaptığı aramada, yurda yasa dışı yollarla giren 19 düzensiz göçmeni yakaladı. Operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla A.B, İ.K. ve İ.E. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 göçmen kaçakçısı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Gaziantep'te Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Tutuklama, 19 Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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