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Gaziantep'te Göçmen Kaçakçılığı Yapan İşletmeye 8 Milyon Lira Cezai İşlem - Son Dakika
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Gaziantep'te Göçmen Kaçakçılığı Yapan İşletmeye 8 Milyon Lira Cezai İşlem

Gaziantep'te düzensiz göçmen çalıştıran ve barınma imkanı sağlayan bir işletmeye 8 milyon 268 bin lira ceza kesildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, yasa dışı yollardan ülkeye giren göçmenlerin çalıştırıldığı ve barındığı tespit edilen işletmenin sahiplerine göçmen kaçakçılığı suçundan adli işlem yapıldı. Ayrıca işletme, sigortasız yabancı uyruklu işçi çalıştırması nedeniyle de cezai işlem uygulandı. Bazı yabancı uyruklulara ise yol izin belgesiz seyahat etmekten ceza kesildi.

Gaziantep\'te Göçmen Kaçakçılığı Yapan İşletmeye 8 Milyon Lira Cezai İşlem
12.01.2024 - 16:53,  Güncelleme: 16:55
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Gaziantep'te düzensiz göçmen çalıştıran ve bu kişilere barınma imkanı sağladığı tespit edilen işletmeye 8 milyon 268 bin lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele kapsamında, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Oğuzeli Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikalara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü ve Vergi Dairesi İl Müdürlüğü ile birlikte icra edilen denetimlerde, ülkeye yasa dışı yollardan giren düzensiz göçmenleri çalıştırdığı ve iş yerinde barınma imkanı sağladığı tespit edilen işletmenin sahipleri C.Y. ve A.E'ye göçmen kaçakçılığı suçundan adli işlem yapıldı.

İşletmeye, sigortasız yabancı uyruklu işçi çalıştırması sebebiyle 8 milyon 268 bin lira cezai işlem uygulandı.

"Geçici koruma" kapsamındaki bazı yabancı uyruklulara ise yol izin belgesiz şehirler arası seyahat etmekten 25 bin 700 lira ceza kesildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Gaziantep'te Göçmen Kaçakçılığı Yapan İşletmeye 8 Milyon Lira Cezai İşlem - Son Dakika
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