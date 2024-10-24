Gaziantep\'te Hafif Ticari Araç Yangını

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde seyir halindeyken alev alan hafif ticari araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Nurdağı- İslahiye kara yolu Kozdere mevkisinde, A.Ş idaresindeki 27 AIZ 271 plakalı hafif ticari araç seyir yanmaya başladı.
Yangın, ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, aracın kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.
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