Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor.
Çamlıca Mahallesi'nde depremlerde ağır hasar alan 6 katlı apartmanın yıkılması için çalışma başlatıldı. Bina etrafında güvenlik önlemi alınırken iş makinesiyle yıkımına başlanan bina kendiliğinden çöktü.
Binanın enkazı, belirlenen alanlara kamyonlarla taşındı. Kentin farklı noktalarında da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te Hasar Gören Binaların Yıkımı Devam Ediyor - Son Dakika
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