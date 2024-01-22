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GAZİANTEP'te İplik Fabrikasında Pres Makinesine Sıkışan İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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GAZİANTEP'te İplik Fabrikasında Pres Makinesine Sıkışan İşçi Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te bulunan bir iplik fabrikasında çalışan Adem Tura, pres makinesine sıkışarak hayatını kaybetti. İşçilerin müdahalesiyle makine durduruldu ve olay 112 ekiplerine bildirildi. İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan Tura'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

GAZİANTEP\'te İplik Fabrikasında Pres Makinesine Sıkışan İşçi Hayatını Kaybetti
22.01.2024 - 14:04,
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GAZİANTEP'te çalıştığı iplik fabrikasında pres makinesine sıkışan Adem Tura (32), hayatını kaybetti.

Olay, 5'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir iplik fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, fabrika işçisi Adem Tura, çalıştığı sırada bir anda pres makinesine sıkıştı. Olayı gören işçilerin müdahalesiyle pres makinesi durdurularak, durumu 112 ekiplerine bildirildi. İhbarla gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Tura'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Tura'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsisinin ardından yakınlarına teslim edilirken, olay ile ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: GAZİANTEP'te İplik Fabrikasında Pres Makinesine Sıkışan İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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