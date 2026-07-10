Gaziantep'te iş merkezi yangını - Son Dakika
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Gaziantep'te iş merkezi yangını

Gaziantep\'te iş merkezi yangını
10.07.2026 19:14
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BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENEL SEKTERİ SEZER CİHAN'IN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir iş merkezinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Değirmiçem Mahallesi'ndeki 5 katlı bir iş merkezinin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan, mülk sahiplerine geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Yapının büyük ölçekli bir yapı olduğunu belirten Cihan, şunları kaydetti:

"Henüz daha yangının çıkış sebebini bulamadık. Yangın söndürüldükten ve soğutma çalışmaları bittikten sonra bu tespiti yapıyoruz. İtfaiye Daire Başkanlığımız rapor tutuyor. Yangının ihbarını alır almaz 3 dakika gibi kısa bir sürede yangına İtfaiye Dairemiz müdahale etti. Şu anda da 26 araç, 55 personelle yangına müdahale ediyoruz. Buradan da fark ettiğiniz gibi yangının batı tarafı ve kuzey tarafı tamamen kontrol altında. Şu anda güneydoğu kısmında az bir kısım var. Orayı da kontrol altına almaya çalışıyoruz. Sanırım 10-15 dakika içerisinde orayı da kontrol altına alırız."

Cihan, içeriden ve dışarıdan müdahalelerinin devam ettiğini ifade etti.

Doğal gazın olduğu bir yapı olduğu için risk bulunduğunu ve doğal gaz firması ile irtibatta olduklarını aktaran Cihan, binanın doğal gazının kesildiğini, ortaya çıkabilecek riskleri de kaldırmış olduklarını dile getirdi.

Kaynak: AA

Acil Durum, Gaziantep, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te iş merkezi yangını - Son Dakika

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