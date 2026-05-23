Gaziantep'te Kaçakçılık Operasyonu: 1 Gözaltı

Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, kentte kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, belirlenen adrese yaptıkları operasyonda 4 tabanca, 2 av tüfeği, 4 şarjör ve 89 fişek ele geçirdi, 1 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.