Gaziantep'te Kaçakçılık Operasyonunda 10 Şüpheli Yakalandı

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Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından son bir haftada gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, son bir haftada kaçakçılıkla mücadele kapsamında Şehitkamil ve Nizip ilçelerindeki bazı adreslere baskın düzenlendi.

10 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlardaki aramalarda 20 bin 20 paket gümrük kaçağı sigara, 30 litre kaçak alkol, 24 kilogram kaçak çay ele geçirildi.

Yakalanan 10 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.