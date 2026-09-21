Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışma başlattı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince ilçede A.N.K. ve A.H'ye ait iş yerinde kaçak malzemelerin bulunduğu tespit edildi.

İş yerinde yapılan aramalarda gümrük kaçağı bin 35 kablosuz kulaklık, 801 tablet, 641 cep telefonu şarj kablosu, 617 akıllı kol saati, 395 kablolu kulaklık, 325 müzik çalar, 324 cep telefonu şarj adaptörü ve 182 Wi-Fi kamera ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.