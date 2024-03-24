Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.
Ekipler, Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde 4 şüpheliye ait iş yerinde arama yaptı.
Aramalarda 223 gümrük kaçağı cep telefonu, 134 elektronik aksesuar, 8 kol saati ve 7 kulaklık ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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