Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep\'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda, Şehitkamil ilçesinde S.U.G'ye ait iş yerinde yapılan aramada 64 gümrük kaçağı telefon ve 38 akıllı saat ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı ve emniyete götürüldü.

10.02.2024 09:25
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Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler, Şehitkamil ilçesinde S.U.G'ye ait iş yerine operasyon düzenledi.

Aramada, 64 gümrük kaçağı telefon ve 38 akıllı saat ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

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Cumhuriyet Başsavcılığı, Gaziantep, Güvenlik, Hukuk, Güncel, Son Dakika

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