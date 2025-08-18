Gaziantep\'te Kapsamlı Yangın

GAZİANTEP'te dün öğleden sonra yangın çıkan ve 8 saatte kontrol altına alınan geri dönüşüm fabrikasındaki hasar görüntülendi.

Yangın, dün saat 16.00 sıralarında Gaziantep 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan geri dönüşüm fabrikasında çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm fabrikayı sardı. Yangını görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ne bağlı 40 itfaiye aracı ve 100 itfaiye personeli 8 saatlik müdahaleyle yangını kontrol altına aldı. Fabrikadaki hasar gün ağarınca ortaya çıktı. Fabrikanın tamamen yandığı, idari binanın da hasar aldığı görüldü. Diğer yandan itfaiye ekiplerinin büyük zarar gören fabrika alanında soğutma çalışmaları sürüyor.