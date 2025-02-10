Gaziantep'te kar yağışı etkili oluyor
Kartın tadını çocuklar çıkarttı
GAZİANTEP - Gaziantep'te akşam saatlerinde başlayan kar yağışı zaman zaman etkisini artırıyor.
Gaziantep'te öğle saatlerinde başlayan yağmur, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kentin belli kesimlerinde başlayan kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde zaman zaman etkisini artırıyor.
Öte yandan yetkililer, kar yağışının bir süre daha etkisini sürdüreceğini belirterek yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu.
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