Gaziantep\'te kaza sonucu ikiz kardeşini kaybeden Sude Taşkın taburcu edildi

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde minibüs ile beton yüklü aracın çarpıştığı ve 9 kişinin hayatını kaybettiği kazada ikiz kardeşini kaybeden Sude Taşkın, tedavisinin ardından taburcu edildi.

İslahiye- Hatay kara yolunun Ağabey mevkisinde, 6 Mayıs'ta Mehmet Göğüş yönetimindeki 27 AJT 349 plakalı çimento yüklü aracın karşı şeride geçerek Latif Örs idaresindeki 27 K 5127 plakalı minibüsle çarpışması sonucu 9 kişinin öldüğü kazada yaralanan Sude Taşkın'ın Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesindeki tedavisi tamamlandı.

Taburcu edilen Sude Taşkın, Yeşilyurt Mahallesi'ndeki evinde gazetecilere yaptığı açıklamada, kazada aynı araçta bulunan ikiz kardeşi Sena'yı kaybettiği hatırlattı.

Taşkın, Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi olduğunu, İslahiye Devlet Hastanesinde yaptığı stajın ardından eve dönmek için minibüse bindiğini, aracın arka koltuğunda vefat eden kardeşi Sena ve 3 arkadaşıyla oturduklarını anlattı.

İkizinin beden eğitimi öğretmeni olmak istediğini dile getiren Sude Taşkın, "Hareket ettik. Ağabey Mahallesi mevkisine geldiğimizde bir şeyin aracımıza çarptığını hissettik. Kazada kafamdan darbe aldığımdan sonrasını hiç hatırlamıyorum. Güle oynaya bindiğimiz servis aracında kaza meydana gelmeden önce okulun düzenlediği Gaziantep'e müze ve fuar gezisine giderken ne giyeceğimizi, orada neler yaparız gibi konuları konuşuyorduk. Ama sonu kötü bitti o gün." diye konuştu.

Anne Nimet Taşkın da kazayı duyunca şok olduklarını, diğer kızının da vefat etmemesi için dua ettiğini ifade etti.

Aile üyeleri daha sonra kazada hayatını kaybeden Sena Taşkın'ın mezarını ziyaret etti.