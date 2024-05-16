Gaziantep\'te Kuaförlük Kursiyerleri Gelin Adaylarına Ücretsiz Hizmet Veriyor

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Gaziantep'te kuaförlük kursunda eğitim alan kursiyerler, maddi imkanı olmayan gelin adaylarının saçlarını gönüllü olarak yaparak çiftlere destek oluyor.

Şahinbey Belediyesi Mimar Sinan Gençlik Merkezi'nde kuaförlük eğitimi alan kursiyerler, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki gelin adaylarının saç ve makyajlarını ücretsiz yapıyor.

Gelin adayı Betül Çıldır, hizmetten dolayı mutlu olduğunu belirterek kursiyerlere teşekkür etti.

Mahalledeki birçok kişinin projeden yararlandığını aktaran Çıldır, "Başkanımızdan Allah razı olsun, bizlere her zaman destek oluyor. Tesiste saçlarımı ücretsiz yaptırdım ve çok da güzel oldu." ifadelerini kullandı.