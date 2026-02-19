Gaziantep'te Kuyumcudan Altın Çalan 3 Şüpheli Tutuklandı

Gaziantep'te bir kuyumcudan altın çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, önceki gün Şahinbey ilçesi Vatan Mahallesi'nde bir kuyumcudan altın çalınmasına ilişkin gözaltına alınan 3 zanlı, sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, şüphelilerin silahla girdikleri kuyumcudan altınları alarak uzaklaşmaları yer alıyor.

Olay

17 Şubat Salı günü Vatan Mahallesi'nde P.K'nin işlettiği kuyumcuya giren silahlı ve maskeli kişiler, vitrindeki bir miktar altını alarak plakası sökülen otomobille bölgeden uzaklaşmış, polis ekipleri olaya karıştıkları belirlenen İ.P. (17), İ.P.Ç. (17) ve E.Y.Ç'yi kent merkezinde farklı adreslerde yakalamıştı.