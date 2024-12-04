Gaziantep\'te Minibüs Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

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GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsün şarampole devrildiği kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Nurdağı- Kahramanmaraş karayolunun 4'üncü kilometresinde meydana geldi. S.D. (26) yönetimindeki 44 HL 980 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, minibüste sıkışan 4 kişiyi bulundukları yerden çıkarıp, sağlık görevlilerine teslim etti. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Hediye Adıgüzel'in (94) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü ile minibüsteki 2 ise Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hediye Adıgüzel'in cansız bedeni kaza yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.