Gaziantep\'te Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: Bir Yaralı

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GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü İsmail M.(22),yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Nurdağı- Gaziantep karayolunun 23'üncü kilometresinde meydana geldi. Nurdağı yönüne ilerleyen İsmail M. yönetimindeki 27 AZY 639 plakalı motosiklet ile İbrahim G.(25) idaresindeki 27 P 8399 plakalı otomobil Sakcagözü Mahallesi yakınlarında bilinmeyen nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletin üzerinden yola savrulan sürücü İsmail M. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Otomobil sürücüsü İbrahim G.'nin gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)