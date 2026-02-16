Gaziantep'te Motosiklet Kazası: 1 Ölü

GAZİANTEP'te otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Muhammet Mustafa Ş., hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Karacaören Mahallesi'nde meydana geldi. Kavşakta bekleyen Muhammet Mustafa Ş.'nin kullandığı motosiklete, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil çarptı. Kaza sonrası metrelerce savrulan motosiklet sürücüsü Muhammet Mustafa Ş., ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Muhammet Mustafa Ş.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

