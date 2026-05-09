Gaziantep'te Motosiklet Kazası

GAZİANTEP'te hızla ilerleyen motosiklet, küçük kız çocuğuna çarptı. Metrelerce sürüklenen küçük çocuk yaralanırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün sabah saatlerinde Beydilli Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle arasında ailesiyle birlikte yürüyen kız çocuğuna, hızla ilerleyen motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle küçük çocuk, metrelerce sürüklendi. Motosiklet sürücüsü kaçarken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Hastaneye kaldırılan çocuğun tedavisi sürerken; polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
