Gaziantep\'te Motosiklet Kazasında İki Genç Hayatını Kaybetti

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GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki ağaca çarpan motosiklet sürücüsü Baran Özmiço (16) ile arkasında bulunan Yusuf Cihangilgil (15), hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Sakcagözü Mahallesi'nde meydana geldi. Baran Özmiço'nun kontrolünü yitirdiği 27 AYC 775 plakalı motosiklet, yol kenarındaki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, sürücü Baran Özmiço ile arkasındaki Yusuf Cihangilgil, yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaşamını yitiren Özmiço ile Cihangilgil'in olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.