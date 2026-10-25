Gaziantep\'te narkotik operasyonda 294 şüpheli gözaltına alındı, 48\'i tutuklandı

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 294 şüpheliden 48'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 19-25 Ekim'de uyuşturucu ve uyarıcı madde üretimi ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, belirlenen adreslerde düzenledikleri operasyonda, 294 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yapılan aramada 89 uyuşturucu hap, 1048 gram sentetik uyuşturucu, 658 gram esrar ve 6 hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 48'i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.