Gaziantep'te Orman Yangını Kontrol Altında

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Sakçagözü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 4 helikopter, 6 arazöz, 4 su tankı, iş makineleri ve 80 personelle müdahale etti.
Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ise 27 araç ve 45 personelle yangınla mücadeleye destek verdi.
Yangın yaklaşık 12 saat sonra kontrol altına alındı.
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