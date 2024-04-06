Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: Sürücüler yaralandı - Son Dakika
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Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: Sürücüler yaralandı

Gaziantep\'te iki otomobil çarpıştı: Sürücüler yaralandı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüleri belirlenemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Nurdağı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

06.04.2024 16:33  Güncelleme: 16:35
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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüleri yaralandı.

Gaziantep-Nurdağı kara yolu Sakçagözü Mahallesi mevkisinde, sürücüleri öğrenilemeyen 27 RA 301 plakalı otomobil ile 02 ABM 140 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan araç sürücüleri, 112 Acil Servis ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: Sürücüler yaralandı - Son Dakika

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