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Gaziantep'te otomobil takla attı: 2 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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Gaziantep'te otomobil takla attı: 2 ölü, 4 yaralı

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil takla attı. Kazada sürücü ve bir yolcu hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ise ciddiyetini koruyor.

Gaziantep\'te otomobil takla attı: 2 ölü, 4 yaralı
18.12.2023 - 18:42,
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Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde takla atan otomobildeki 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Mehmet Kaya (16) idaresindeki 55 ALZ 99 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü Kaya ve araçtaki Enes Çelik'in (17) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan 4 kişi, Yavuzeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılarından birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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