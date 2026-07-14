Gaziantep\'te Otomobil Yangını

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde hareket halindeyken alev alan otomobil yandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Başpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yolda ilerlerken alev aldı. Motordan yükselen alevleri gören sürücü, otomobilini durdurarak, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.