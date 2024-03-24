Gaziantep\'te Otomobiller Çarpıştı: 2\'si Çocuk 7 Kişi Yaralandı

Muş'ta Azerbaycanlı besteci Üzeyir Hacıbeyli'nin eseri sahnelendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü repertuvarındaki Azerbaycanlı besteci Üzeyir Hacıbeyli'nin eseri 'Arşın Mal Alan' opereti, Muş'ta sahnelendi. Ankara Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü sanatçıları, Muş Valiliği, Muş Belediyesi ve Muş Alparslan Üniversitesi işbirliğiyle kente gelerek opereti Muşlularla buluşturdu. Etkinlik sonrasında Muş Valisi Avni Çakır, Muş'un kültür ve sanat alanındaki etkinliklere olan hassasiyetini vurgulayarak, Muş'un kültür ve sanat hayatına bu etkinliklerle renk katmaya devam edeceklerini belirtti.