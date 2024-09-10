Gaziantep'te PKK/YPG Propagandası Yapan Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncel

Gaziantep'te, terör örgütü PKK/ YPG'nin propagandasını yaptığı belirlenen 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda ekipler, terör örgütü PKK/YPG elebaşlarının konuşma yaptığı görüntülerle kendi fotoğrafını birleştirerek hazırladığı videoları sosyal medya hesabından paylaştığı tespit edilen R.Y'yi Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki ikametine yapılan operasyonla yakaladı.

Adreste yapılan aramada ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

Gözaltındaki zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.