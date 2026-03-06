Gaziantep'te Plaka Değişimi İçin Kuyruklar - Son Dakika
Gaziantep'te Plaka Değişimi İçin Kuyruklar

06.03.2026 16:26
Gaziantep'te standart dışı plaka sahipleri, ceza almamak için plaka değişiminde yoğunluk oluşturdu.

Gaziantep'te standart dışı plakalarını değiştirmek isteyenler yoğunluk oluşturdu.

Standart araç plakalarından farklı olarak daha kalın, belirgin ve estetik yazı tipleriyle standart dışı Avrupa Press Plaka (APP) sahipleri, yeni uygulamaya giren kanun gereğince 140 bin lira ceza görmemek için Gaziantep Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nda kuyruk oluştu.

Oda Başkanvekili Mustafa Bekçioğulları, vatandaşların uygunsuz plakanın değişimi için yoğunluk oluşturduğunu belirterek, "Tüm kadromuzla 20 personelle çalışıyoruz. Sabah 7'de açıp gece 12'ye kadar çalışıyoruz. Haftasonu da sabah 9'dan akşam 5'e kadar çalışıyoruz. Vatandaşı mağdur etmemek için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

